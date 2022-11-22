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Жулин: успехи фигуристки Трусовой зависят от наличия у неё мотивации

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что дальнейшие успехи серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой зависят от её мотивации.
Жулин: успехи фигуристки Трусовой зависят от наличия у неё мотивации
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Второе место — уже лучше, на первом этапе была третья, так что растёт. Надо форму набирать. Если ей хватит мотивации, то наберёт, если не хватит — не наберёт», — цитирует Жулина ТАСС.

Трусова завоевала серебряную медаль на втором этапе Гран-при России в Самаре. 18-летняя фигуристка упала на приземлении с четверного лутца в произвольной программе. Золото выиграла Софья Самоделкина. Трусова — первая и единственная в мире фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что Трусова имеет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре.

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