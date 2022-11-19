Жулин считает, что Трусова сохраняет шансы выиграть этап Гран-при России в Самаре
- РИА Новости
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«Саша имеет все шансы на победу, короткая программа — это пока вообще ни о чём. Произвольная всё решит», — цитирует Жулина ТАСС.
Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова (70,74). На третьем месте расположилась Александра Трусова (69,50).
Ранее Трусова поделилась эмоциями от выступления с короткой программой на Гран-при России в Самаре.