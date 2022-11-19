Трусова — о выступлении на Гран-при в Самаре: лучше, чем в Сочи

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления с короткой программой на Гран-при России в Самаре.

«Впечатления хорошие, публика очень хорошо принимала. Сам прокат вышел лучше, чем в Сочи», — цитирует Трусову Sport24.

Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Трусова, у неё 69,50 балла.

Ранее сообщалось, что Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Гран‑при России в Самаре.