Трусова — о выступлении на Гран-при в Самаре: лучше, чем в Сочи
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«Впечатления хорошие, публика очень хорошо принимала. Сам прокат вышел лучше, чем в Сочи», — цитирует Трусову Sport24.
Софья Самоделкина лидирует после короткой программы у женщин на Гран-при России в Самаре. Спортсменка получила от судей 73,15 балла. Второе место заняла Анна Фролова с 70,74 балла. На третьем месте расположилась Трусова, у неё 69,50 балла.
Ранее сообщалось, что Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Гран‑при России в Самаре.