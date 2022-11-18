Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке Гран‑при России в Самаре.

Как сообщает «Матч ТВ», также 18-летняя россиянка чисто исполнила на тренировке двойной аксель, каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Напомним, что на этапе Гран-при в Сочи фигуристка в прокате произвольной программы упала при исполнении четверного лутца.

Этап Гран-при в Самаре пройдёт с 19 по 20 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алиса Двоеглазова победила на пятом этапе юниорского Гран-при России.