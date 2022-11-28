Щербакова заявила, что не планирует завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своём будущем после операции на колене.

«Заканчивать карьеру пока не планирую. Сейчас у меня идёт восстановление. Я вернулась к тренировкам, но по двум причинам они ещё неполноценные», — сказала Щербакова в интервью Лауре Джугелии.

Она добавила, что первая причина — это рекомендации врачей постепенно возвращаться к тренировкам, вторая — загруженный график в связи с участием в различных проектах.

Напомним, что Анна пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой в августе операции.

Ранее сообщалось, что Щербакова временно заменит Камилу Валиеву в шоу Татьяны Навки «Шахерезада».