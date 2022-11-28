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Гербольдт: Трусова была бы одной из претенденток на победу на ЧР по прыжкам

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на отказ серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам.
Гербольдт: Трусова была бы одной из претенденток на победу на ЧР по прыжкам
  • РИА Новости

«Это было бы интересно, захватывающе. Она владеет четверными прыжками и была бы одной из претенденток на победу. В любом случае заехать на один прыжок — это гораздо легче, нежели откатать целиком программу», — цитирует Гербольдт «Газета.ру».

24 ноября сообщалось, что Трусова и другие фигуристы группы Соколовской выступят на прыжковом турнире

Напомним, что прыжковый турнир пройдёт 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команды Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Ранее Тарасова прокомментировала возможное отсутствие Трусовой на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

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