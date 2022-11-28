Тарасова высказалась о возможном отсутствии Трусовой на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном отсутствии фигуристки Александры Трусовой в чемпионате России по прыжкам.

«Надо знать, почему она пропускает. Отсутствие Трусовой — утрата в зрелищности соревнований? У нас есть, за кем наблюдать. Но если у неё какая-то травма, то мы можем только сожалеть по этому поводу», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прыжковый турнир пройдёт 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам.