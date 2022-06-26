Евгения Медведева допустила, что будет работать комментатором в предстоящем сезоне

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась планами на ближайшее будущее.

«Я хочу сейчас сконцентрироваться на своём катании и танцах, которыми я недавно начала заниматься. В новом сезоне буду много всего делать, присутствовать на соревнованиях. Возможно, комментировать», — цитирует Медведеву Sport24.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряной призёркой Игр в Пхёнчхане.

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, а затем снялась с национального первенства. 

Ранее сообщалось, что Медведева провела мастер-класс по йоге в Москве.

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