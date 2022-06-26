Фигуристка Медведева провела мастер-класс по йоге

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева провела в Москве мастер-класс по йоге.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоялось в Царицыно. По словам представителя организаторов, мастер-класс посетили более 80 тыс. человек.

Медведева также является серебряной призёркой Игр в Пхёнчхане.

22-летняя фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, а затем снялась с национального первенства.

Ранее Медведева рассказала, на что предпочитает тратить заработанные деньги.