Фигуристка Медведева провела мастер-класс по йоге

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева провела в Москве мастер-класс по йоге.
Фигуристка Медведева провела мастер-класс по йоге
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоялось в Царицыно. По словам представителя организаторов, мастер-класс посетили более 80 тыс. человек.

Медведева также является серебряной призёркой Игр в Пхёнчхане.

22-летняя фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, а затем снялась с национального первенства. 

Ранее Медведева рассказала, на что предпочитает тратить заработанные деньги.

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