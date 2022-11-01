Щербакова выступит в русскоговорящей фан-зоне ЧМ-2022 Катаре

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят в русскоговорящей фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре

Фигуристы примут участие в мероприятии в рамках ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщает «Чемпионат». Спектакли с участием россиян пройдут в Дохе с 1 по 10 декабря.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Щербакова временно заменит Камилу Валиеву в шоу Навки «Шахерезада».