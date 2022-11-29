Несовершенный продукт: почему серия Гран-при России по фигурному катанию нуждается в значительных доработках

Сколько раз за сезон должны выходить на лёд ведущие фигуристы? Следует ли их сталкивать на соревнованиях между собой как можно чаще? Чем в перспективе опасно слишком лояльное судейство? Откуда взять деньги на усовершенствование первоначальной идеи? Как привлечь болельщиков на трибуны и устроить шоу? Почему серия российского Гран-при так и не превратилась в захватывающее зрелище и нуждается в значительных доработках — в материале RT.

Шестой этап Гран-при России в минувшие выходные завершился в Перми, определены финалисты, которые в марте разыграют финал в Сочи, и лично у меня всё больше крепнет уверенность в том, что формат соревнований, предложенный фигуристам, отстранённым от международных стартов, а вместе с ними — всей стране, оказался не слишком удачным. Поясню по пунктам, почему так считаю.

Чего мы хотели?

Когда идея под названием «Как занять спортсменов, которые оказались лишены возможности соревноваться на международном льду» только начинала оформляться, звучала неплохая, в общем-то, идея: нужно придумать что-то такое, чтобы мир, глядя на это, с грустью задумался о том, чего оказался лишён.

Так, собственно, и появилась на свет серия Гран-при России, которая на самом деле стала по своей по структуре просто копией «большого» Гран-при ISU. Большинство отдельных турниров с «посеяными» там лидерами оказались лишены какой бы то ни было интриги и, как следствие, скучны. Раскручивать их с точки зрения посильного нагнетания интереса оказалось не слишком возможным, поскольку состав участников становился достоянием общественности в самый последний момент.

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Плюс — будем честны, не слишком адекватные цены на билеты, вследствие чего соревнования на двух главных аренах Гран-при в московском «Мегаспорте» и сочинском олимпийском «Айсберге» сильно напоминали пустыми трибунами ковидные времена, когда редких зрителей рассаживали в шахматном порядке через два стула.

Предвижу встречную фразу: «А что, на Гран-при ISU было лучше, что ли?». Сразу отвечаю: не лучше. Местами соревнования без участия сильнейших российских атлетов выглядели столь же уныло, как и в российском аналоге: резкое снижение конкуренции не пошло в плюс никому. Просто официальный турнир в силу формата и давно отработанных правил, был изначально загнан в определённые рамки.

Мы же были в этом плане совершенно свободны — только придумывай. Но, увы, не получилось.

Шесть стартов вместо двух — много, мало, или в самый раз?

Разговоры со спортсменами и тренерами по ходу чередования этапов Гран-при России дали чётко понять: два старта для фигуриста топ-уровня — это крайне мало. Тем более это недостаточно для тех, кто только выходит на взрослый уровень и начинает набирать боевые кондиции: по-настоящему накатать программу со всеми сложными элементами можно только в соревнованиях.

Применительно к Гран-при тренеры оказались едины во мнениях: мол, желательно было бы иметь возможность стартовать три раза. Ещё лучше — четыре. Проходить все шесть этапов, то есть, соревноваться каждую неделю — перебор. Люди, вынужденные выступать в подобном режиме, объективно не успевают восстановиться, отдохнуть, полноценно спланировать тренировки, которые, как известно, никто не отменял, и так далее.

Тут возникает вопрос: как часто фигуристы вообще способны кататься в соревновательном режиме по ходу сезона? Если вспомнить прежние времена, стартов у топ-атлетов было достаточно много: два этапа Гран-при плюс финал, национальный декабрьский чемпионат, за которым следовали чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть уже насчитывается шесть крупных стартов с октября по март, куда, как правило, добавлялась пара-тройка более мелких — предсезонных челленджеров.

Те, кто не проходил по уровню мастерства в Гран-при, выступали на этапах Кубка России и прочих второстепенных соревнованиях. Иначе говоря, ничего сверхъестественного в подобном количестве выступлений нет.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

РИА Новости

© Александр Вильф

Уникальная серия — утопия, или реальность?

Когда то российские спортивные руководители очень любили козырять тем, что наша страна способна в сжатые сроки организовать у себя любой турнир и провести его на высочайшем уровне. И проводили, кстати: достаточно вспомнить чемпионат мира по фигурному катанию в 2011-м, который оказался под угрозой срыва из-за землетрясения в Японии и имел все шансы не состояться, если бы его не подхватила Россия.

Соответственно возникает вопрос: если отстранение российских атлетов продлится на следующий сезон: почему бы не сделать для элитных спортсменов (членов российской сборной и частично — кандидатов в неё) совершенно отдельную ежемесячную — с октября по март — серию стартов? Назвать её, скажем, «Золотая серия» и относиться к ней соответственно: как к уникальным в своём формате соревнованиям для самых лучших. С условием, что на каждом из этапов выступают все сильнейшие. По десять одиночников и по шесть или восемь спортивных пар и дуэтов (возможны варианты).

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Тогда чемпионат России следовало бы проводить в этом формате, как один из этапов — просто с более расширенным участием. А, главное, тогда был бы абсолютно логичен весенний финал, который можно было бы проводить в первых числах апреля или в одни сроки с чемпионатом мира — в последних числах марта. Сейчас финал не логичен совершенно: с чего, спрашивается, серия Гран-при России заканчивается в ноябре, а самую интересную её часть приходится ждать три с лишним месяца?

Этапы Кубка России я не стала бы ни отменять, ни переименовывать в турниры с красивыми названиями, как это сделано сейчас. Те фигуристы, кому комфортнее соревноваться чаще, чем раз в месяц, могли бы параллельно с «Золотой серией» заявляться на менее рейтинговые соревнования (как делали это в прежние времена в промежутках между этапами Гран-при), плюс это может создать дополнительную интригу. Почему бы, например, не допускать к участию тех, кто ярко проявил себя в кубке России: выиграл, прыгнул что-то невероятное, запомнился супер-программой или чем-то ещё? Уверена, что попасть в такой формат даже разово захотят очень многие.

Общее количество участников регулируется в этой схеме просто: можно отцеплять от основной сетки тех, кто занимает последние места.

В плане выступлений я бы усложнила фигуристам задачу. Предписала бы всем участникам иметь в арсенале не одну, а две произвольные программы. Отдельную можно было бы приберечь как раз на финал. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Все так называемые «выставочные» мероприятия типа прыжкового турнира, кубка Первого канала, чемпионата по шоу-программам, собственных фигурнокатательных Оскаров, поеданию хот-догов или спонсорского мороженого на скорость и так далее должны в этой схеме стоять в самом конце сезона. Или идти дополнением к основным стартам в декабре-январе, сразу после чемпионата России. Но ни в коем случае не замещать их. Песок, в этом плане, — неважная замена овсу.

За чей счёт банкет?

Практика показывает: когда есть красивая идея, которую не стыдно отстаивать «в верхах», деньги на её реализацию всегда так или иначе находятся. Тем более что речь идет не о том, сколько и кому платить призовых за победу в местечковом турнире без зрителей и реальной конкуренции, а о том, чтобы удержать на плаву один из главных для нашей страны видов спорта.

Последняя часть фразы — не шутка. Насколько быстро может свестись к нулю интерес к тому или иному мероприятию, в своё время хорошо показал пример профессиональных чемпионатов мира, которые на протяжении 25 лет ежегодно проводил в Вашингтоне двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон, причём с большим коммерческим успехом.

В начале 2000-х Баттон по ряду личных причин решил продать турнир партнёру по бизнесу — фирме SFX. Новые владельцы получили предельно раскрученное с точки зрения популярности и рекламы мероприятие и… пустили всё на самотёк, посчитав, что интерес публики и рекламодателей никуда не денется. Но просчитались: через два года турнир прекратил существование.

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Найдутся ли спонсоры под ту схему, что предлагаю я? Мне кажется, что да. Будет ли это интересно телевидению настолько, чтобы транслировать мероприятие не только на сайте Первого канала, как это делается сейчас? Мне кажется, что да. Сподвигнет ли это журналистов ездить на все этапы? Мне кажется, что да.

Просто формат общения с прессой в этом случае имеет смысл несколько пересмотреть. Сделать так, например, как это принято на крупных международных турнирах — выделить время для дополнительного общения в заключительный день до/после показательных выступлений, а не создавать искусственные ограничения и закрывать всех спортсменов на засов.

Сами показательные тоже должны быть, разумеется. На любом серьёзном турнире это вишенка на торте. Зачем же лишать самих себя десерта?

Каким в этой серии будет принцип подсчёта очков — вопрос чисто технический. Можно вести его по трём фиксированным этапам, или по трём лучшим, или по всем выступлениям без исключения — не суть важно. Придумать и реализовать можно любую схему. И вот тогда можно начислять первой шестёрке (именно шестёрке, а не трём призёрам) любые призовые — в этом формате они будут выглядеть абсолютно уместно и заслуженно.

Карина Акопова и Никита Рахманин

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Зрители и журналисты: как быть с ними?

Тем, кто проводит соревнования, хорошо бы усвоить на уровне подсознания: если вы принимаете у себя то или иное мероприятие, зал должен быть полон. Это азы менеджмента. Как этого добиться? Как угодно. Отбейте расходы рекламой, заработайте на продажах всевозможного мерча, на паперть встаньте, в конце концов (можно у касс), и соберите денег там. Но не надо тешить себя мыслью, что два билета по пять тысяч каждый — это ничем не хуже, чем 20 билетов по 500.

Хуже. В условиях, когда спорт (не только российский) вот-вот отдаст богу душу, надо костьми ложиться, но привлекать народ на трибуны. Причём, делать это так, чтобы, посетив ледовый дворец один раз, человек захотел прийти ещё и привести с собой семью, друзей и своего любимого стоматолога впридачу.

Другой вопрос, что со зрителями нужно работать. Позаботиться о том, чтобы было где вкусно перекусить и накормить детей, озадачиться программками, открытками и организацией автограф-сессий, возможно, привлечь аниматоров, которые работали бы в фойе, пока заливается лёд — вариантов здесь множество.

Можно вспомнить ставший уже хрестоматийным пример столичного хоккейного ЦСКА в лихих и голодных 90-х, когда раскруткой клуба, идущего на шестом, если не ошибаюсь, месте в чемпионате страны, занимались американские менеджеры «Питтсбурга». Зал в каждом матче был забит под завязку в то время как в паре километров от армейской арены при совершенно пустых трибунах играл лидер национального чемпионата — «Динамо».

Медиа — отдельный пункт. Лично мой опыт говорит о том, что журналисты в своей массе не слишком притязательны. Всё, что им нужно на спортивном мероприятии — это место для работы в пресс-центре и на трибуне, быстрый интернет, нормальный доступ к спикерам, информация, чай/кофе и минимальный выбор еды. Последнее необязательно: бутерброды, в конце концов, можно принести с собой.

Замечу, что информации никогда не бывает много. В качестве отступления вспомню историю, как однажды, посетив матч НХЛ, я попросила пресс-атташе «Ванкувер Кэнакс», куда только-только перешёл шестикратный обладатель кубка Стэнли и совершенно легендарный для любого канадца Марк Мессье, организовать мне интервью с игроком.

Медиа-офицер попросил подождать пару минут и вынес мне из своего кабинета увесистую стопку распечатанных на принтере листов: «Здесь вся статистика Марка и все его интервью за несколько последних лет. Если у вас всё равно останутся какие-то вопросы, дайте мне знать, и я организую вам встречу…» Вернувшись в отель, я, интереса ради, пересчитала страницы. Их было 137.

Понятно, что «бумажные» времена давно в прошлом, но пресс-службе федерации следовало бы как минимум позаботиться о том, чтобы максимально полную информацию о спортсменах или тренерах можно было бы найти, условно говоря, одной-парой кликов, а не бесконечным сёрфингом в интернете.

Что подобный формат способен дать спортсменам?

Прежде всего — возможность соревноваться по-настоящему и быть в этом плане в форме. То есть, тренировать нервную систему в условиях, приближённых к максимально боевым. Такой навык в спорте всегда ценен, востребован, и нынешняя ситуация совершенно необязательно должна становиться поводом его терять.

Замечу, что умение соревноваться уходит гораздо быстрее, чем принято считать. В этом плане достаточно проследить за теми, кто возвращался в спорт после длительного перерыва: почти ни у кого из них не получалось «войти в ту же воду» без потерь: приходилось заново учиться справляться с собственными нервами.

Не исключено, кстати, что проблема встанет во весь рост, когда российские атлеты снова получат возможность выступать на международной арене (а это может произойти в любой момент).

В сложнокоординационных видах, таких, как фигурное катание, это особенно принципиально, поскольку уже сейчас очевидно, что судейство внутренних турниров становится порой совсем уж неадекватным. Словно арбитры задались целью продемонстрировать величие российской серии Гран-при всеми доступными им способами.

Плохая новость: это так не работает. Поэтому имеет смысл уже сейчас постараться максимально предусмотреть последствия изоляции и в этом смысле тоже.

Не устанут ли атлеты от постоянной и достаточно жёсткой конкуренции? Думаю, нет. Возможность на каждом старте соревноваться со своими основными соперниками — это азарт, кураж и дополнительная собственная раскрутка. Это весело и сложно одновременно. И уж точно не оставляет места, чтобы страдать от нехватки реального драйва.