Уникальность Гиллес — Пуарье и сдержанность Мишиной — Галлямова: сводный рейтинг танцоров и пар в сезоне-2022/23

Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье после победы в Эспоо укрепились в роли законодателей мод в танцах на льду. Их российские коллеги пока не могут похвастать столь же безупречным катанием, однако получают слишком завышенные оценки на внутренних соревнованиях. В то же время Анастасия Мишина и Александр Галлямов продемонстрировали высочайший класс в соревнованиях спортивных пар в Перми, несмотря на травму партнёра. Сводный рейтинг дуэтов после шестых этапов Гран-при — в материале RT.

Переоценка судьями Тютюниной и Багина

Канадские танцоры Пайпер Гиллес — Поль Пуарье одержали в финском Эспоо вторую победу в сезоне, опередив ближайших соперников на 17,03 балла, и самое время задаться вопросом: чем они лучше остальных?

Когда-то канадцы запомнились постановками. Их долгое время и воспринимали как дуэт, который способен удивлять. За годы совместных выступлений им удалось преобразовать эпатирующий стиль в элегантный, сохранив драматический накал, узнаваемость и интригу: чего ждать от Гиллес — Пуарье в каждом очередном сезоне, не возьмётся предсказать, полагаю, никто.

Короткая программа, сотканная из ча-ча-ча и румбы, уникальна тем, что канадцы едва ли не единственные вообще не стремятся к тому, чтобы выглядеть в танце согласно канонам. При этом фигуристы идеально попадают в ритм и, можно сказать, задают тренд, показывая, что современная латина в сравнении с классической может быть именно такой: с неожиданными трюками, новыми шагами и полным отсутствием боязни продемонстрировать всё это публике.

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Произвольная «Эвита» — та самая классика танца, в отсутствии которой многие были склонны упрекать Пайпер и Поля на протяжении многих лет их карьеры. По силе воздействия она вполне может поспорить с танго, с которым дуэт стал восьмым на чемпионате мира 2017 года, хотя на самом деле сравнивать две программы не слишком резонно: за пять лет канадский дуэт набрал гораздо более солидные кондиции, сохранив невероятную свежесть подачи себя на льду.

Всё это коротко укладывается в формулировку: они уникальны и неподражаемы. А не это ли в танцах главное?

На самом деле рейтинговая «десятка» остаётся без изменений. Присутствие в ней на третьей позиции ведущего российского дуэта Елизаветы Худайбердиевой — Егора Базина — в значительной степени аванс, отработать который может оказаться непросто. С одной стороны, партнёры очень добротно научены и в этом плане ни в чём не уступают большинству пар мирового топа, но фигуристы уже сейчас столкнулись с отсутствием реальной конкуренции, а это не способствует концентрации. Два падения Базина на этапе в Самаре, из-за которых из танца вылетел кусок почти в 20 секунд, на мой взгляд, следствие именно внутренней несобранности.

Плюс не слишком адекватное судейство внутри российской серии Гран-при, которое на самом деле оказывает всем без исключения танцорам медвежью услугу. Можно ведь и впрямь подумать, что ты безупречен, чего на самом деле нет и в помине.

Если отталкиваться от оценок, победители пермского этапа Софья Тютюнина — Андрей Багин, не имеющие и года совместного стажа, с суммой 200,26 были бы шестыми на последнем мировом первенстве. Как раз за Гиллес — Пуарье.

На деле надо понимать, что все без исключения российские пары-новоделы, образовавшиеся в конце прошлого сезона, — это показатель профессионализма не столько самих фигуристов, сколько их тренеров и хореографов, чётко понимающих, как в сжатые сроки слепить программу, в которой недостатки были бы не слишком видны, а достоинства максимально подчёркнуты. Этакий «Ледниковый период» с той лишь разницей, что оба партнёра умеют неплохо кататься на коньках и владеют всеми элементами. Но выстави любой из этих дуэтов на международный уровень, за счастье будет место во втором десятке.

Сводный рейтинг танцоров после шести этапов Гран-при:

1. (1) Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада);

2. (2) Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США);

3. (3) Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия);

4. (4) Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия);

5. (5) Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен (Канада);

6. (6) Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания);

7. (7) Каролин Грин — Майкл Парсонс (США);

8. (8) Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада);

9. (9) Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США);

10. (10) Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Россия).

Стабильные успехи Чикмарёвой и Янченкова

Состязания спортивных пар на Гран-при ISU в Эспоо были примечательны тем, что в пяти дуэтах из восьми партнёры имели русские или украинские корни и российскую школу парного катания в анамнезе.

Возможно, именно это окажется в ближайшем будущем ключом к успеху, тем более что подготовкой двух пар, выступавших в Эспоо под нидерландским флагом, занимается Алёна Савченко, которая прекрасно знает, что такое результат высшего порядка и как именно его добиться. Но на текущий момент победители финского турнира (как, впрочем, и всех остальных этапов Гран-при ISU) не выдерживают никакого сравнения с теми, кто выступает в российском аналоге чемпионской серии.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили чуть менее ярко, чем две недели назад в Москве (237,30 на фоне 247,72), объяснив это не слишком значительной травмой партнёра. Хотя, возможно, всё дело в том, что лидеры сейчас выходят на заключительный отрезок подготовки к главному старту сезона — чемпионату России в Красноярске, и в их планы не входило прыгать выше головы в Перми во что бы то ни стало.

Из тех, кто оказался позади, следует отметить прежде всего занявших второе место Екатерину Чикмарёву — Матвея Янченкова. Фигуристы выступали не только во взрослой, но и в юниорской серии Гран-при (выиграли два этапа), отобрались в восьмёрку участников взрослого финала Гран-при России, и это, с одной стороны, безусловный успех дуэта, с другой — абсолютнейшая закономерность. Школа, созданная много десятилетий назад супругами Валерием и Валентиной Тюковыми, продолжает давать результат под руководством Павла Слюсаренко, причём результат выдающийся.

Уже сейчас, кстати, в парном катании назревает ситуация, при которой второй эшелон российских фигуристов, выступающих в этой дисциплине, просто не может не задуматься о том, как распорядиться своей дальнейшей карьерой. Тот самый случай, когда любая из доброго десятка пар способна украсить собой любую страну мира, и ведь стоит признать, что мировое фигурное катание от этого заметно выиграет.

Сводный рейтинг спортивных пар после шести этапов Гран-при:

1. (1) Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия);

2. (2) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия);

3. (3) Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия);

4. (4) Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия);

5. (5) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Россия);

6. (6) Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Россия);

7. (-) Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (Россия);

8. (7) Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия);

9. (8) Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв (Россия);

10. (9) Рику Миура — Рюити Кихара (Япония).