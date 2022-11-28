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Бестемьянова назвала роскошным катание фигуристов Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что выступление фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в парном катании, на этапе Гран-при России в Перми было роскошным.
Бестемьянова назвала роскошным катание фигуристов Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при
  • РИА Новости

«Мишина и Галлямов катались роскошно, они вне конкуренции — прекрасная программа, прекрасное техническое исполнение. Поздравляю их, поздравляю Тамару Николаевну, Артура Минчука, здорово», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Мишина и Галлямов одержали победу на шестом этапе Гран-при России в Перми в парном катании. Фигуристы смогли набрать в сумме 237,30 балла.

Второе место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янчиков (205,73), третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (202,43).

Ранее российский тренер и хореограф Бетина Попова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

 

 

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