Бестемьянова назвала роскошным катание фигуристов Мишиной и Галлямова на этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что выступление фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в парном катании, на этапе Гран-при России в Перми было роскошным.

РИА Новости