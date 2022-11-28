Тарасова: даже ежу понятно, что Щербакова пропустит чемпионат России
- РИА Новости
«Она только что закончила работу на съёмках «Ледникового периода», и, естественно, она снимется с чемпионата России. Это даже ежу понятно. Когда выйдет, тогда и выйдет», — цитирует Тарасову Sport24.
Спортсменка пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой в августе операции.
Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.
Ранее сообщалось, что Щербакова временно заменит Камилу Валиеву в шоу Татьяны Навки «Шахерезада».