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Тарасова: даже ежу понятно, что Щербакова пропустит чемпионат России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возможное снятие олимпийской чемпионки Анны Щербаковой с чемпионата России.
Тарасова: даже ежу понятно, что Щербакова пропустит чемпионат России
  • РИА Новости

«Она только что закончила работу на съёмках «Ледникового периода», и, естественно, она снимется с чемпионата России. Это даже ежу понятно. Когда выйдет, тогда и выйдет», — цитирует Тарасову Sport24.

Спортсменка пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой в августе операции.

Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Щербакова временно заменит Камилу Валиеву в шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

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