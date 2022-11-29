Петросян восстановилась от травмы и готовится к чемпионату России по прыжкам

Российская фигуристка Аделия Петросян восстановилась после травмы и возобновила тренировки.

По информации РИА Новости, фигуристка готовится выступить в прыжковом турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Соревнования запланированы на 3 и 4 декабря.

Напомним, что Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В нынешнем сезоне она одержала победу на третьем этапе Гран-при России в Сочи. Из-за травмы Аделия снялась с этапа Гран-при в Перми.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам.