Навка назвала Валиеву богиней в своём новом ледовом шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что роль богини в ледовом шоу «История любви Шахерезады» очень подходит фигуристке Камиле Валиевой.

«Идею этого шоу вынашивали девять месяцев, как ребенка. Восток — дело тонкое, мы шли к этому очень давно. Мы придумали Камиле образ: богиня, которая несёт добро, любовь, учит жизни. Она богиня нашего шоу. Я безумно счастлива, что она катается у нас», — цитирует Навку РИА Новости.

28 ноября стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие в шоу Татьяны Навки «Шахерезада» и заменит Валиеву, которая будет принимать участие в чемпионате России.

Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее Валиева показала, как она исполняет аксель в три с половиной оборота на тренировке.