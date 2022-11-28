Узнать больше

Навка назвала Валиеву богиней в своём новом ледовом шоу

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что роль богини в ледовом шоу «История любви Шахерезады» очень подходит фигуристке Камиле Валиевой.
Навка назвала Валиеву богиней в своём новом ледовом шоу
  • РИА Новости

«Идею этого шоу вынашивали девять месяцев, как ребенка. Восток — дело тонкое, мы шли к этому очень давно. Мы придумали Камиле образ: богиня, которая несёт добро, любовь, учит жизни. Она богиня нашего шоу. Я безумно счастлива, что она катается у нас», — цитирует Навку РИА Новости.

28 ноября стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова примет участие в шоу Татьяны Навки «Шахерезада» и заменит Валиеву, которая будет принимать участие в чемпионате России.

Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее Валиева показала, как она исполняет аксель в три с половиной оборота на тренировке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить