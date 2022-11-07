«Эти домыслы и слухи порочат твою честь»: как игроки «Зенита» вступились за отстранённого от основы Чистякова

Футболисты «Зенита» публично вступились за защитника Дмитрия Чистякова, отстранённого от работы с первой командой после матча с «Ахматом». Голкипер Михаил Кержаков опубликовал сообщение в социальных сетях со словами поддержки в адрес партнёра, в котором назвал его порядочным и честным человеком. Его репостнули второй вратарь Даниил Одоевский и экс-капитан Магомед Оздоев. По словам агента спортсмена Андрея Талаева, его клиенту никто не предъявил официальных обвинений, и он намерен посетить ближайшую тренировку. Как сообщают СМИ, защитник также готов пройти проверку на детекторе лжи.

Отстранение Дмитрия Чистякова от работы с основой «Зенита» после поражения от «Ахмата» вызвало серьёзный резонанс. Пожалуй, в истории российского футбола можно вспомнить не так много случаев, когда на игрока после одного неудачного матча накладывали подобные санкции, сопровождая их жёсткой критикой.

Ещё более неожиданной стала реакция партнёров защитника. Казалось, в сложившейся ситуации они не рискнут идти наперекор руководству и публично высказываться по теме. Однако уже на следующий день Чистякова поддержали сразу два вратаря. Михаил Кержаков опубликовал специальный пост в социальных сетях, в котором подчеркнул, что знает его исключительно как порядочного и честного человека.

«Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее», — отметил голкипер.

Чуть позже эту публикацию репостнул Даниил Одоевский, сопроводив её подписью: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий». Не остался в стороне и бывший капитан петербуржцев Магомед Оздоев, покинувший клуб летом. Сначала он написал в комментариях, что полностью разделяет позицию вратарей, а затем также поделился постом Кержакова. К слову, лайк под ним поставил и его старший брат Александр, лучший бомбардир в истории «Зенита». А затем появилось сообщение самого Чистякова. Он поблагодарил одноклубника и подчеркнул, что очень ценит его поддержку.

Дмитрия вывели из основного состава команды в воскресенье, 6 ноября. По словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева, такое решение было принято после «архисерьёзного принципиального мужского разговора». Причиной, вероятно, послужила грубая ошибка в противостоянии 16-го тура РПЛ с «Ахматом». На восьмой минуте защитник пытался выполнить передачу, но попал под прессинг Мохамеда Конате и подарил ему мяч. Нападающий своим шансом воспользовался, вторым касанием перебросив Кержакова.

Не лучшим образом Дмитрий сыграл и в эпизоде с первым голом, когда счёт уже на 50-й секунде открыл Евгений Харин. Неудивительно, что он был заменён ещё до перерыва. Петербуржцы же после столь неудачного начала отыграться не сумели и потерпели дебютное поражение в текущем розыгрыше РПЛ.

По информации СМИ, претензии руководства касаются не самого факта помарки, а того, что защитник якобы намеренно плохо сыграл с грозненцами. Как утверждает другой источник, конкретных обвинений россиянину никто не предъявил, но сам он готов пройти проверку на детекторе лжи, если появится такая необходимость.

Его агент Андрей Талаев и вовсе заявил, что не получал официальных бумаг об отстранении от работы с основой. Медведев же, по его словам, не отвечал на телефонные звонки. В связи с этим его клиент намерен посетить тренировку коллектива во вторник.

«У Димы полное непонимание. В чём причина? Если она в неудачной игре, то это очень странно. После одного, даже самого провального, матча отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться», — цитирует Талаева «Спорт день за днём».

Он посетовал, что тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком в сложившейся ситуации предпочёл дистанцироваться от происходящего и не стал вступаться за подопечного.

«Он (Семак. — RT) обвинил его в пропущенном мяче, хотя и так понятно, что он виноват. Это вся поддержка наставника. Хотя в прошлом году, когда не было капитана, который почему-то находился в Хорватии, Дмитрий со сломанным носом играл ключевые матчи чемпионата. Тогда он был для всех хороший. Сейчас почему-то стал плохим», — добавил агент.

Также он заверил, что не ведёт никаких переговоров с «Ахматом». Не остались в стороне и представители грозненцев. Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров счёл недопустимым упоминание команды в рамках конфликта, разгоревшегося между «Зенитом» и Чистяковым.

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту — это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь во внутренних делах в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, тем более с учётом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нём всегда были и будут победы и поражения», — заявил функционер.

Слух об интересе «Ахмата» к защитнику запустил в СМИ комментатор Геннадий Орлов. Он не только предположил, что тот намерен сменить коллектив и мыслями уже находится не в «Зените», но и в качестве возможного варианта продолжения карьеры назвал Грозный.

Похоже, к словам журналиста всерьёз отнеслись и в руководстве клуба, поскольку сразу после игры Медведев заявил, что с таким отношением к делу Чистякову «лучше играть за «Ахмат». Однако нельзя исключать, что у функционера имелись и другие основания для столь гневной реакции. Неслучайно в своей речи он упомянул агента спортсмена. Якобы через него тот высказывал недовольство своим игровым временем и ролью в команде.

Не удержался от критики даже обычно предельно корректный по отношению к подопечным Семак. Сложно вспомнить, когда специалист публично переходил на персоналии даже после самых грубых ошибок. При этом сам Чистяков извинился за произошедшее и согласился со своей ранней заменой, но это не спасло его от обструкции.

По мнению опрошенных RT экспертов, наложенные на защитника санкции кажутся излишне строгими. Так, бывший хавбек сине-бело-голубых Александр Горшков заявил, что, если дело заключается только в ошибке в противостоянии с «Ахматом», исключать игрока из команды не стоило.

«У руководства, наверняка, были какие-то причины, чтобы убрать Чистякова. Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой ошибки футболистов так серьёзно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например, внутренний конфликт», — подчеркнул Горшков.

Вместе с тем он считает, что едва ли кто-то из подопечных Семака способен сдать игру, поскольку в «Зените» собраны профессионалы высокого уровня, в каждом матче демонстрирующие запредельный настрой. А экс-наставник петербуржцев и сборной России Анатолий Бышовец встал на сторону футболиста.

«К тому, что говорят руководители «Зенита» и их прихлебатели в адрес Чистякова, я отношусь отрицательно. Поймите, в футболе никто не застрахован от ошибок. Их совершали все, начиная от великого Льва Яшина и заканчивая Михаилом Кержаковым и его старшим братом Александром. Они допускали помарки в диких моментах, но ни у кого даже мысли не возникло, что подобное могло произойти намеренно», — отметил специалист.

Однако, по его предположению, произошедшее не должно оказать негативное воздействие на микроклимат в раздевалке и сказаться на результатах.

«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем, уверен, всё это никак не повлияет на «Зенит». Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остаётся за ним», — добавил Бышовец.