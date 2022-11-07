Агент Талаев сообщил, что решения по возвращению Чистякова в состав «Зенита» пока нет

Агент игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что решения по возвращению футболиста в основной состав петербургского клуба пока нет.

«Решения по возвращению Чистякова в основной состав пока нет. Сроки пока тоже никакие не обозначены, никакого понимания. Дмитрий, конечно, переживает. Но он сильный человек и справится с этой ситуацией. Думаю, что всё будет хорошо», — цитирует Талаева РИА Новости.

Информация о возможном трансфере защитника появилась после ошибки Чистякова в матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды, а Чистяков был заменён по ходу первого тайма.

Напомним, что сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у «Зенита» смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее сообщалось, что у Чистякова нет предложения от «Ахмата».