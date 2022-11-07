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РБ Спорт: у Чистякова нет предложения от «Ахмата»

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«Ахмат» не интересуется защитником санкт-петербургского «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

Как сообщает «РБ Спорт», клубы не вели переговоры о трансфере футболиста.

Информация о возможном переходе появилась после ошибки Чистякова в матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды, а Чистяков был заменён по ходу первого тайма.

Напомним, что сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у «Зенита» смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее сообщалось, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».

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