РБ Спорт: у Чистякова нет предложения от «Ахмата»

«Ахмат» не интересуется защитником санкт-петербургского «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

Как сообщает «РБ Спорт», клубы не вели переговоры о трансфере футболиста.

Информация о возможном переходе появилась после ошибки Чистякова в матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды, а Чистяков был заменён по ходу первого тайма.

Напомним, что сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у «Зенита» смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее сообщалось, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».