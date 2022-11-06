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Чистяков выведен из основного состава «Зенита»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды из Санкт-Петербурга.
Чистяков выведен из основного состава «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу уступил грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова позволила форварду Мохамеду Конате забить второй мяч, который стал победным. 

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у сине-бело-голубых смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее сообщалось, что Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

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