Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном
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«Сборная? Хотел бы сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном», — сказал Чистяков «Чемпионату».
28-летний Чистяков дебютировал за сборную России 8 октября 2021 года в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу со Словакией. Впоследствии защитник «Зенита» отыграл за национальную команду ещё три встречи, в которых суммарно провёл на поле 60 минут.
Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.
Ранее Чистяков предположил, чего «Зениту» не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.