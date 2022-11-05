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Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что хотел бы выступить за сборную России по футболу в товарищеских матчах с национальными командами Таджикистана и Узбекистана, запланированных на ноябрь.
Чистяков заявил о желании сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сборная? Хотел бы сыграть за сборную России в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном», — сказал Чистяков «Чемпионату».

28-летний Чистяков дебютировал за сборную России 8 октября 2021 года в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу со Словакией. Впоследствии защитник «Зенита» отыграл за национальную команду ещё три встречи, в которых суммарно провёл на поле 60 минут.

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Ранее Чистяков предположил, чего «Зениту» не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.

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