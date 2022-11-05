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Чистяков предположил, чего «Зениту» не хватило для победы над «Ахматом» в РПЛ

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о поражении от грозненского «Ахмата» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Чистяков предположил, чего «Зениту» не хватило для победы над «Ахматом» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Много моментов у наших ворот пропустили. Не могу сказать, почему у нас не получилась игра в начале… Чего не хватило для победы? Голов», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

«Зенит» пропустил два гола от «Ахмата» к восьмой минуте. Счёт открыл Евгений Харин, а преимущество грозненцев удвоил Мохамед Конате. В оставшееся время петербуржцы сумели лишь сократить отставание благодаря точному удару Андрея Мостового, хотя в общей сложности нанесли 19 ударов по воротам противника, сразу шесть из которых пришлось в створ.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Чистяков был виновен во втором пропущенном голе во встрече с «Ахматом».

 

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