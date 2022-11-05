Семак обвинил Чистякова во втором пропущенном голе «Зенита» в матче с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что защитник Дмитрий Чистяков виновен во втором пропущенном голе в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, как мы перестраивались, это было со стороны достаточно тяжёлое зрелище. Что касается второго пропущенного гола, там Дима (Чистяков. — RT) виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

По словам Семака, во встрече 16-го тура защитники «Зенита» слишком много позволяли атакующим футболистам «Ахмата», регулярно оставляя много пространства за спиной. При этом наставник также отметил, что нападающим сине-бело-голубых также «не хватало остроты».

«По качеству игры первым таймом мы абсолютно недовольны. Второй тайм был хорошим с точки зрения качества игры. Но этого не хватило для достижения положительного результата», — заключил Семак.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Ранее Семак признался, что не видит ничего особенного в серии неудачных матчей с «Ахматом».