Узнать больше

Семак не видит ничего особенного в серии неудачных матчей с «Ахматом»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о двух подряд осечках в матчах чемпионата России с грозненским «Ахматом».
Семак не видит ничего особенного в серии неудачных матчей с «Ахматом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Феномен «Ахмата»? Думаю ничего особенного нет. Мы теряли очки с «Рубином», позднее с «Сочи». Так что каждый год появляется такая команда», — цитирует Семака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Зенит» ни разу не смог взять верх над «Ахматом». В первом туре противостояние команд завершилось нулевой ничьей, а во втором грозненцы нанесли петербуржцам первое поражение в сезоне. На стадионе «Газпром Арена» подопечные Сергея Ташуева одержали победу со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с февраля 2022 года пропустил два гола в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить