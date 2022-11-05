Семак не видит ничего особенного в серии неудачных матчей с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о двух подряд осечках в матчах чемпионата России с грозненским «Ахматом».

«Феномен «Ахмата»? Думаю ничего особенного нет. Мы теряли очки с «Рубином», позднее с «Сочи». Так что каждый год появляется такая команда», — цитирует Семака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Зенит» ни разу не смог взять верх над «Ахматом». В первом туре противостояние команд завершилось нулевой ничьей, а во втором грозненцы нанесли петербуржцам первое поражение в сезоне. На стадионе «Газпром Арена» подопечные Сергея Ташуева одержали победу со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с февраля 2022 года пропустил два гола в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).