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«Зенит» впервые с февраля пропустил два гола в матче РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» впервые за 26 матчей пропустил более одного мяча в чемпионате России по футболу.
«Зенит» впервые с февраля пропустил два гола в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В 16-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле потерпел поражение от «Ахмата» со счётом 1:2. До настоящего момента подопечные Сергея Семака ни разу не пропускали более одного мяча в нынешнем сезоне, позволив по разу поразить свои ворота «Химкам», ЦСКА, «Спартаку», «Ростову» и «Факелу».

В последний раз «Зенит» пропускал дважды за одну встречу 28 февраля. В 19-м туре чемпионата России по футболу петербуржцы взяли верх над «Рубином» — 3:2. В составе победителей отличились Юри Алберто, Алексей Сутормин и Иван Сергеев, у проигравших дублем отметился Виталий Лисакович.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в 2022 году проиграл на своём поле.

 

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