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«Зенит» проиграл первый домашний матч в 2022 году

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Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение на своём поле в 2022 году.
«Зенит» проиграл первый домашний матч в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Команда Сергея Семака в матче 16-го тура чемпионата России по футболу уступила на «Газпром Арене» грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2. До этого «Зенит» выиграл все 18 домашних игр. В том числе товарищеских.

У «Зенита» гол на счету нападающего Андрея Мостового (10-я минута). В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (1-я), Мохамед Конате (8-я).

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате России. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое месте в турнирной таблице.

Сине-бело-голубые проиграли на своём поле впервые с 17 февраля. Тогда команда уступила испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3). 

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура РПЛ.

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