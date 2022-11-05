«Зенит» проиграл первый домашний матч в 2022 году

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение на своём поле в 2022 году.

Команда Сергея Семака в матче 16-го тура чемпионата России по футболу уступила на «Газпром Арене» грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2. До этого «Зенит» выиграл все 18 домашних игр. В том числе товарищеских.

У «Зенита» гол на счету нападающего Андрея Мостового (10-я минута). В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (1-я), Мохамед Конате (8-я).

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате России. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое месте в турнирной таблице.

Сине-бело-голубые проиграли на своём поле впервые с 17 февраля. Тогда команда уступила испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура РПЛ.