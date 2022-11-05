«Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Ташуева.
В составе «Ахмата» отличился Евгений Харин (1-я минута), Мохамед Конате (8-я). У «Зенита» гол на счету нападающего Андрея Мостового (10-я).
Таким образом, «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятое месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает первую строчку (39).
Ранее «Сочи» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ.