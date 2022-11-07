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Горшков: слабо верится, что кто-то в «Зените» способен сдать игру

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался об ошибке защитника петербургского клуба Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России.
Горшков: слабо верится, что кто-то в «Зените» способен сдать игру
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Слабо верится в то, что кто-то из игроков «Зенита» способен сдать игру. По идее, такого быть не должно, ведь в команде собраны профессионалы. Все выходят на поле с максимальным настроем. Повторюсь, мы не знаем всех нюансов. Но если дело действительно исключительно в привозе Дмитрия во встрече с «Ахматом», то столь жёсткие санкции применять к нему неправильно», — рассказал Горшков RT.

Ранее Горшков предположил, почему Чистяков мог быть выведен из основы «Зенита».

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