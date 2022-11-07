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Горшков предположил, почему Чистяков мог быть выведен из основы «Зенита»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, почему защитника Дмитрия Чистякова могли вывести из основы петербургского клуба.
Горшков предположил, почему Чистяков мог быть выведен из основы «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Честно говоря, у руководства наверняка были какие-то причины для того, чтобы убрать Чистякова из состава. Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой, ошибки футболистов так серьёзно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например внутренний конфликт», — заявил Горшков RT.

Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».

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