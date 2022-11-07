Источник: Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом»

Стали известны новые подробности ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова после матча 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор — всё что угодно», — передаёт слова источника Eurostavka.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее Магомед Оздоев поддержал Чистякова, который был выведен из состава «Зенита».