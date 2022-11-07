Источник: Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом»
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«Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор — всё что угодно», — передаёт слова источника Eurostavka.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.
Ранее Магомед Оздоев поддержал Чистякова, который был выведен из состава «Зенита».