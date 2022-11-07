Оздоев поддержал Чистякова, который был выведен из состава «Зенита»
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Оздоев в соцсетях отреагировал на публикацию вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и сопроводил пост хештегом #ПолностьюПоддерживаю.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация о том, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.
Ранее сообщалось, что Михаил Кержаков трогательно обратился к Чистякову после скандала в матче с «Ахматом».