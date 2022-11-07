Оздоев поддержал Чистякова, который был выведен из состава «Зенита»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев поддержал своего бывшего партнёра по команде защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова после ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Оздоев в соцсетях отреагировал на публикацию вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и сопроводил пост хештегом #ПолностьюПоддерживаю.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация о том, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что Михаил Кержаков трогательно обратился к Чистякову после скандала в матче с «Ахматом».