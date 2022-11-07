Михаил Кержаков трогательно обратился к Чистякову после скандала в матче с «Ахматом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова после ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы», — написал Кержаков в соцсети.

Он добавил, что никто не вправе распространять про игрока неверную информацию. Он отметил, что Чистяков со всем справится.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация о том, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее агент сообщил, что решения по возвращению Чистякова в состав «Зенита» пока нет.