Мостовой: не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются. Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ахмата». Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.
Ранее сообщалось, что у Чистякова нет предложения от «Ахмата».