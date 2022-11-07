Мостовой: не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются. Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ахмата». Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что у Чистякова нет предложения от «Ахмата».