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Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец похвалил вратарей «Зенита» Михаила Кержакова и Даниила Одоевского за публичную поддержку защитника Дмитрия Чистякова.
Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остаётся за ним», — заявил Бышовец RT.

Ранее Бышовец высказался об ошибке защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России.

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