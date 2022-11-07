Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
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«Тот факт, что одноклубники публично вступились за Чистякова, делает им честь. Вместе с тем уверен, что произошедшее никак не повлияет на микроклимат в коллективе. Это всего лишь единичный эпизод. На мой взгляд, профессиональную оценку ситуации должен дать главный тренер Сергей Семак. Окончательное решение остаётся за ним», — заявил Бышовец RT.
Ранее Бышовец высказался об ошибке защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России.