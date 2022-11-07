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Бышовец — об ошибке Чистякова: от них не был застрахован даже великий Яшин

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об ошибке защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России.
Бышовец — об ошибке Чистякова: от них не был застрахован даже великий Яшин
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«К тому, что говорят руководители «Зенита» и их прихлебатели в адрес Чистякова, я отношусь отрицательно. Поймите, в футболе никто не застрахован от ошибок. Их совершали все, начиная от великого Льва Яшина и заканчивая Михаилом Кержаковым и его старшим братом Александром. Они допускали помарки в диких ситуациях, но ни у кого даже мысли не возникло, что подобное могло произойти намеренно», — рассказал Бышовец RT.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, почему защитника Дмитрия Чистякова могли вывести из основы петербургского клуба.

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