Первое поражение «Зенита», удивительное спасение «Факела», «коллективное безумие» ЦСКА: чем запомнился 16-й тур РПЛ

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, дважды пропустив от «Ахмата» к девятой минуте, а ЦСКА уступил «Пари Нижнему Новгороду», позволив сопернику нанести всего один удар по своим воротам. «Факел» ушёл от поражения в матче с «Краснодаром» благодаря двум выстрелам Ираклия Квеквескири, а защитник «Урала» Егор Филипенко в компенсированное ко второму тайму время отметился голами в свои и чужие ворота. Десять сейвов Ильи Лантратова позволили «Химкам» одержать первую победу с августа, а хавбек «Крыльев Советов» Сергей Пиняев набрал два очка в противостоянии с «Торпедо». Чем запомнился 16-й тур РПЛ — в материале RT.

Грубая ошибка Чистякова

16-й тур РПЛ получился богатым на неожиданные результаты. Однако особняком среди них стоит поражение «Зенита» от «Ахмата». Казалось, петербуржцам вполне по силам пройти чемпионат без единой осечки, но уже на старте второго круга они впервые уступили.

Причём начало встречи для них получилось сложным. Уже на 50-й секунде Евгений Харин открыл счёт. Лечи Садулаеву позволили спокойно пройти по правому флангу и выполнить передачу. Владиславу Камилову никто не помешал обработать мяч и нанести удар, а его партнёру — оказаться первым на добивании.

Вскоре грубейшую ошибку допустил Дмитрий Чистяков. Возле собственной штрафной он пытался отдать пас одноклубнику, но позволил обокрасть себя Мохамеду Конате. Вторым касанием африканец аккуратно перебросил выскочившего навстречу Михаила Кержакова. Подопечные Сергея Семака впервые за 12 лет дважды пропустили к десятой минуте в игре национального первенства.

Во втором тайме им удалось сократить отставание до минимума благодаря точному удару вышедшего на замену Андрея Мостового, но спастись не получилось, хотя в концовке фаворит устроил штурм чужих ворот. Таким образом, он прервал сразу две впечатляющие домашние серии в РПЛ: беспроигрышную, длившуюся с октября прошлого года, и 13-матчевую — победную.

А в качестве главного виновника был выбран Чистяков. Даже обычно предельно корректный по отношению к подопечным Семак признал его вину в эпизоде со вторым голом. А генеральный директор клуба Александр Медведев отметил, что с таким отношением к делу защитнику лучше выступать за «Ахмат». На следующий день последовали санкции — проваливший игру футболист был выведен из основного состава команды.

Дебютный гол Александрова

С учётом поражения «Зенита» и ничьей «Спартака» с «Сочи» у ЦСКА появилась отличная возможность приблизиться к конкурентам. Тем более в соперниках у него был «Пари Нижний Новгород», который хотя и регулярно отбирает очки у грандов, осенью впал в затяжной кризис.

Однако армейцы неожиданно ничего не смогли противопоставить аутсайдеру и уступили — 0:1. Если взглянуть на статистику, можно предположить, что им банально не повезло. Хозяева владели мячом 63% времени и нанесли 12 ударов по чужим воротам против всего одного у оппонента. Но гости проявили чудеса реализации и умудрились победить.

На деле коллектив Владимира Федотова провёл весьма невзрачную игру, а сам тренер после финального свистка сравнил её с коллективным безумием. В первом тайме у хозяев совсем ничего не получалось. Они с трудом выходили из-под высокого прессинга и регулярно проигрывали борьбу в опорной зоне, где правил бал Мамаду Майга, записавший себе в актив четыре перехвата. В результате фаворит не просто не тревожил Артура Нигматуллина, а почти не добирался до чужой штрафной. Фёдор Чалов мяч практически не получал.

После перерыва ход матча не сильно поменялся, а на 66-й минуте москвичи и вовсе пропустили. Гости воплотили в гол подачу корнера. Причём дебютный мяч в РПЛ забил 20-летний Виктор Александров. Его смело можно назвать одним из главных героев противостояния, ведь он прекрасно справился и с прямыми обязанностями, совершив три отбора, два перехвата и заблокировав такое же количество выстрелов. Также необходимо отметить Милсона, который на чужой половине за счёт дриблинга и скорости вынуждал соперников фолить на себе. Ещё в первой половине ему удалось посадить на жёлтые сразу двух центральных защитников — Виллиана Рошу и Бруно Фукса.

ЦСКА же начал угрожать чужим воротам лишь в концовке, когда на поле появились Антон Заболотный и Адольфо Гайч, и хозяева перешли на навал. Но отличиться удалось не им, а нижегордцам. В добавленное арбитром время Момо Янсане убежал к чужим воротам и поставил точку, но арбитр, посмотрев повтор, зафиксировал фол у Тимура Сулейманова.

Удивительные удары Квеквескири

А «Краснодар» упустил выездную победу над «Факелом», хотя по ходу матча вёл счётом 3:1. Причём начался он неудачно для гостей. Очередную грубую ошибку по осени допустил Матвей Сафонов. Он вынес мяч прямо на Хызыра Аппаева, который ворвался в штрафную и выполнил передачу под удар Роману Акбашеву.

Однако южане ещё до перерыва не только смогли отыграться, но и вышли вперёд. Джон Кордоба в их составе был просто неудержим. Сначала он с нескольких метров переправил мяч в сетку после розыгрыша стандарта, а затем заработал пенальти. Его уверенно реализовал Михайло Баньяц.

А когда на 62-й минуте отличился Алексей Ионов, казалось, шансов у соперника нет. Более того, вскоре гости могли довести дело до разгрома. На Кордобе вновь сфолили в чужой штрафной, и к «точке» подошёл Кристиан Рамирес. Эквадорец пробил низом в правый от себя угол, но Илья Свинов разгадал его замысел и выручил партнёров. По окончании встречи выяснилось, что одиннадцатиметровый должен был исполнять Баньяц, но партнёр отобрал у него мяч и подвёл команду.

На воронежцев произошедшее оказало положительный эффект. Они всеми силами бросились вперёд и устроили настоящий штурм ворот. А главным героем оказался капитан Ираклий Квеквескири. Не славящийся высокой результативностью опорник оформил дебютный дубль в карьере. Причём в обоих случаях он отличился красивыми мощными ударами. Особенно эффектным получился первый, когда грузин на подборе после подачи корнера с лёта из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку.

Так «Факел» в очередной раз проявил характер. В нынешнем сезоне РПЛ аутсайдер уступал в счёте в 11 матчах и в шести из них сумел спастись. На ум сразу приходят домашняя ничья с «Динамо» с аналогичным счётом и гол с пенальти в ворота «Ростова» на 97-й минуте.

Своеобразный дубль Филипенко

Поддержал тренд и «Локомотив», потерявший очки в Екатеринбурге. Хотя, исходя из положения в турнирной таблице, фаворитом скорее выглядел «Урал». Тем не менее счёт на 16-й минуте открыли именно москвичи. Антон Миранчук красиво обыгрался с Франсуа Камано перед штрафной и нанёс точный удар. Для него этот гол оказался пятым в нынешнем сезоне Премьер-лиги и первым — с игры.

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Большую часть встречи гости справлялись с атаками соперника, однако ничего не смогли поделать с их фирменным оружием — угловыми. Юрий Газинский при их розыгрыше вовсе неудержим. Все защитники знают, что хавбек открывается на дальней штанге и ждёт скидки от партнёров, но оказываются не в состоянии его остановить. Вот и в отчётной встрече он свой шанс не упустил и отметился очередным голом после подач угловых.

А в концовке ещё один корнер завершился точным ударом Егора Филипенко. Казалось, три очка от екатеринбуржцев никуда не денутся. Однако на 95-й минуте железнодорожникам удалось спастись, а помог им в этом всё тот же Филипенко. В собственной вратарской он, пытаясь прервать прострел Наира Тикнизяна, переправил мяч в сетку.

Таким образом, «Урал» упустил победу во втором туре РПЛ подряд. Матч с «Сочи» развивался по аналогичному сценарию и закончился с тем же счётом. Но результатам подопечных Виктора Гончаренко всё равно остаётся поаплодировать, поскольку в октябре они наряду со «Спартаком» набрали наибольшее количество очков в чемпионате, опередив даже «Зенит» — по 14. «Локомотив», напротив, выиграл только однажды в последних девяти встречах. Для него это худший показатель в истории в национальном первенстве.

Успешное возвращение Лантратова

Неожиданной можно назвать и победу «Химок» над набравшим ход «Оренбургом». Подмосковный коллектив не мог выиграть в РПЛ с начала августа, а если брать в расчёт Кубок России, неудачная серия насчитывала 15 матчей. В довершение всех бед он потерпел разгромные поражения в двух последних встречах со «Спартака» и с «Динамо» с общим счётом 1:11, а Спартак Гогниев получил трёхматчевую дисквалификацию за нервный срыв и удаление в игре с бело-голубыми.

В момент, когда падать ниже команде было почти некуда, она неожиданно оттолкнулась от дна. В частности, помогли это сделать грамотные кадровые решения тренера. Он вернул в состав Брайана Идову, агент которого публично выражал недовольство задолженностями перед своим клиентом по зарплате, и Илью Лантратова. Вратарь в итоге стал главным героем матча. Он совершил десять сейвов и не позволил огорчить себя даже Владимиру Сычевому.

К слову, для одного из лучших бомбардиров национального первенства пресс-служба хозяев подготовила забавный сюрприз. После одной из игр нападающий пожаловался, что не любит, когда его признают лучшим футболистом матча, поскольку не успевает на командный перекус пиццей. Чтобы не огорчать его, маскот «Химок» робот Новатор занёс в раздевалку пару коробок мучного изделия с надписью «Для Вовы Сычевого. Не трогать». В итоге ему пришлось довольствоваться только пиццей.

Если гости так и не сумели поразить ворота оппонента, то красно-чёрные продемонстрировали идеальную реализацию и воплотили в голы оба удара в створ. Сразу после перерыва Александр Руденко открыл счёт, воспользовавшись удачным отскоком от защитника, а затем Бутта Магомедов из радиуса штрафной красиво закрутил мяч в ближний угол.

Решающий вклад Пиняева

Сергей Пиняев начинает играть всё более серьёзную роль в «Крыльях Советов». Если в прошлом сезоне он довольствовался выходами на замену, то в этом регулярно попадает в основу и вносит значительный вклад в успехи команды. Не сказался на нём даже перенесённый летом пневматоракс.

В матче с «Торпедо» один из самых талантливых молодых футболистов страны преодолел ещё одну важную планку — впервые в карьере набрал больше одного очка за результативность в РПЛ. Символично, что это произошло спустя несколько дней после наступления совершеннолетия. Также Сергей стал самым юным исполнителем, добившимся этого достижения, с мая 2013-го, когда Алексей Миранчук в возрасте 17 лет и 200 дней отличился в матче с «Амкаром» и сделал голевой пас на партнёра.

В первом тайме Пиняев выполнил отличную подачу со стандарта с левого фланга, и Фернандо Костанца открыл счёт, воспользовавшись неуверенной игрой Александра Довбни на выходе. А сразу после перерыва он поставил точку в быстрой контратаке. Также Сергей оказался лучшим по числу ударов (четыре), касаниям в чужой штрафной (шесть) и удачным обводкам (пять).