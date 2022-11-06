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Гаджиев — о поражении «Зенита»: сказались отскоки и ошибка Чистякова

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Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями от матча 16-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
Гаджиев — о поражении «Зенита»: сказались отскоки и ошибка Чистякова
  • РИА Новости

«В таких ситуациях стоит говорить о комплексе причин, одной тут не бывает. Ведь недонастрой не означал, что команда сразу пропустит два мяча. Просто всё удачно сложилось у «Ахмата», плюс отскоки сказались, ошибка Чистякова», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

По его словам, у «Зенита» было достаточно времени, чтобы отыграться. При этом Гаджиев отметил, что поражение встряхнёт сине-бело-голубых.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Команда Сергея Семака с 39 очками лидирует в чемпионате. «Спартак» с 33 очками занимает второе место.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «Зенита» в матче с «Ахматом».

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