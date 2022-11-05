Смородская: «Зенит» рассчитывал на «лёгкую прогулку под луной» в матче с «Ахматом»
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«Это неожиданно, даже очень. Думаю, что проблема здесь в недонастрое. Думали, что это будет лёгкая прогулка под луной», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».
Экс-президент «Локо» считает, что московский «Спартак» не сможет составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото.
«Думаю, что нет. Хотя эти мои мысли, конечно, непопулярные», — заключила она.
«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.
Команда Сергея Семака с 39 очками лидирует в чемпионате. «Спартак» с 33 очками занимает второе место.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков предположил, чего петербуржцам не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.