Смородская: «Зенит» рассчитывал на «лёгкую прогулку под луной» в матче с «Ахматом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении петербургского «Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Это неожиданно, даже очень. Думаю, что проблема здесь в недонастрое. Думали, что это будет лёгкая прогулка под луной», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Экс-президент «Локо» считает, что московский «Спартак» не сможет составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золото.

«Думаю, что нет. Хотя эти мои мысли, конечно, непопулярные», — заключила она.

«Зенит» на своём поле проиграл «Ахмату» в 16-м туре и потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу сезона-2022/23. Кроме того, петербуржцы пропустили два мяча в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 28 февраля.

Команда Сергея Семака с 39 очками лидирует в чемпионате. «Спартак» с 33 очками занимает второе место.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков предположил, чего петербуржцам не хватило для победы над «Ахматом» в матче чемпионата России.