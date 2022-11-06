В «Оренбурге» зимой готовы отпустить Сычевого в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»
«Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его», — цитирует Личку «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 16 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Сычевой был признан лучшим игроком октября в РПЛ.