Сычевой — лучший игрок октября в РПЛ
- РИА Новости
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Форвард собрал все голоса легенд РПЛ и четыре из пяти экспертов «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил Фёдор Чалов, передаёт пресс-служба чемпионата.
В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Ранее Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей.