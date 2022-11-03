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Сычевой — лучший игрок октября в РПЛ

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой стал лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сычевой — лучший игрок октября в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Форвард собрал все голоса легенд РПЛ и четыре из пяти экспертов «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил Фёдор Чалов, передаёт пресс-служба чемпионата.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 

Ранее Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей.

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