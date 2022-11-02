Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос, может ли он выпить пиво после матчей.

Футболист в интервью «Матч ТВ» рассказал, что может себе позволить немного пива после матчей, примерно 0,5 л. При этом он не стал уточнять, как на это реагирует тренерский штаб команды.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ.