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Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос, может ли он выпить пиво после матчей.
Сычевой признался, что иногда пьёт пиво после матчей
  • Gettyimages.ru

Футболист в интервью «Матч ТВ» рассказал, что может себе позволить немного пива после матчей, примерно 0,5 л. При этом он не стал уточнять, как на это реагирует тренерский штаб команды.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ.

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