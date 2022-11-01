Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила список претендентов на приз лучшему игроку по итогам октября.

Среди номинантов на приз лучшему игроку РПЛ октября оказались Малком из «Зенита» (пять матчей, пять забитых мячей, одна результативная передача), Квинси Промес из «Спартака» (четыре встречи, четыре гола, три голевые передачи), Фёдор Чалов из ЦСКА (пять игр, 5 голов), Владимир Сычевой из «Оренбурга» (пять матчей, шесть голов, одна голевая передача) и Алексей Каштанов из «Урала» (пять встреч, четыре гола, три голевые).

Напомним, что лучших игроков месяца выберут по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком месяца станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом».