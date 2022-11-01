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ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

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ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщили Sport24 в службе коммуникаций РФС, ЦСКА попросил дать оценку эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте встречи и отмененному из-за нарушения правил в атакующей фазе голу полузащитника Егора Ушакова на 89-й минуте игры.

После 15 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, оценил игру команды в нынешнем сезоне.

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