ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
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Как сообщили Sport24 в службе коммуникаций РФС, ЦСКА попросил дать оценку эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» на 48-й минуте встречи и отмененному из-за нарушения правил в атакующей фазе голу полузащитника Егора Ушакова на 89-й минуте игры.
После 15 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, оценил игру команды в нынешнем сезоне.