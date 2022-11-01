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Помощник Федотова оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне

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Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, оценил игру команды в нынешнем сезоне.
Помощник Федотова оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В ЦСКА мы всего лишь с лета, команде есть куда расти. Но и сейчас мы не просто так на своём месте. Не говорю про защиту, но атака создаёт очень много — пусть и не всё забивает. Знаем, как доставить мяч до Карраскаля, Медины, Чалова», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

Он ответил на вопрос о том, как тренерский штаб наладил доставку мяча нападающим.

«Во-первых, наработки со времён «Сочи». Во-вторых, сильный состав ЦСКА. Акинфеев отдал одну передачу на Хорхе, и Карраскаль забил. У нас много таких приёмов, мы играем по-разному. В этом сила команды», — сказал тренер.

После 15 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об отношениях с Федотовым.

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