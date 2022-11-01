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Медина: была небольшая размолвка с Федотовым, но конфликта нет

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об отношениях с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
Медина: была небольшая размолвка с Федотовым, но конфликта нет
  • РИА Новости

«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьёзного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно воспринимать их», — цитирует Медину Metaratings.

Напомним, что ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Единственный гол в составе армейцев забил Хесус Медина после передачи Хорхе Карраскаля.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Ранее Хесус Медина высказался об Игоре Акинфееве.

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