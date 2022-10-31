Медина: Акинфеев — легенда

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сейвы», — приводит слова Медины Sport24.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 721 матч, 303 из которых отстоял на ноль.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России.