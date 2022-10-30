Узнать больше

Газзаев — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: это был равный матч

Короткая ссылка
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России.
Газзаев — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: это был равный матч
  • РИА Новости

«Результат говорит о том, что ЦСКА в этом году выглядит достаточно неплохо. Матч был очень сложным, «Локомотив» сыграл одну из лучших игр за последнее время. Но сегодня нужны результат и очки», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что железнодорожники смогут подправить своё положение, если продолжат так играть.

«Игра была вчера равной, временами и «Локомотив» действовал неплохо, создавал убойные моменты», — заключил Газзаев.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12) — 14-й.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о положении столичного клуба в чемпионате России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить