Газзаев — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: это был равный матч

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России.

«Результат говорит о том, что ЦСКА в этом году выглядит достаточно неплохо. Матч был очень сложным, «Локомотив» сыграл одну из лучших игр за последнее время. Но сегодня нужны результат и очки», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что железнодорожники смогут подправить своё положение, если продолжат так играть.

«Игра была вчера равной, временами и «Локомотив» действовал неплохо, создавал убойные моменты», — заключил Газзаев.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12) — 14-й.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о положении столичного клуба в чемпионате России.