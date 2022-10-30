Леонченко — о положении «Локомотива»: это беда

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о положении столичного клуба в чемпионате России.

«14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12 очков) — 14-й.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил работу арбитров в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.