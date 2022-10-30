Узнать больше

Леонченко — о положении «Локомотива»: это беда

Короткая ссылка
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о положении столичного клуба в чемпионате России.
Леонченко — о положении «Локомотива»: это беда
  • РИА Новости

«14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12 очков) — 14-й.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил работу арбитров в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить