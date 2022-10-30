Тренер «Локомотива»: судья задал высокую планку единоборств в игре с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил работу арбитров в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Не люблю комментировать судейство, но есть правило: удар локтем — жёлтая, если локоть и кровь — красная. Судья задал высокую планку единоборств, поэтому так и судил», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

Тренер признался, что игра в целом получилась интересной.

«А вот результат мне не понравился. Выдался недельный цикл, решили поменять схему, сыграли неплохо, но одна ошибка — не хватило концентрации в штрафной», — добавил Фёдоров.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12 очков) — 14-й.

Ранее сообщалось, что Ушаков за четыре минуты получил две жёлтые карточки в матче с «Локомотивом».