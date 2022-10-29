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Ушаков за четыре минуты получил две жёлтые карточки в матче с «Локомотивом»

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Нападающий ЦСКА Егор Ушаков был удалён в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

Игрок получил две жёлтые карточки за четыре минуты и покинул поле. Судья Артём Любимов после просмотра VAR на 91-й минуте отменил гол Ушакова, а также показал ему жёлтую карточку за фол на Дмитрии Баринове. Через четыре минуты игрок ЦСКА получил второй «горчичник».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Таким образом, ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» — 14-й (12).

Ранее Бактиёру Зайнутдинову не показали вторую жёлтую карточку в матче с «Локомотивом».

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